In queste ore sono in corso tutte le indagini per la scomparsa di una 18enne, chiamata Lamia Rahman, che risulta essere sparita nella giornata di mercoledì 24 gennaio. Era uscita di casa per andare a scuola, ha preso l’autobus, ma non è mai arrivata all’istituto.

In queste ore le forze dell’ordine stanno lavorando per capire dove possa essere andata e sopratutto, per capire i motivi dietro questa misteriosa scomparsa. In tanti stanno pubblicando molti appelli sui social. Tutti la descrivono come una persona timida ed introversa.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la vicenda ha inizio nella mattina di mercoledì 24 gennaio. Precisamente dal comune di Gallese, che si trova nella provincia di Viterbo.

La ragazza come sempre, quella mattina era uscita di casa per andare a scuola. Indossava una giacca nera e sotto una maglietta di colore rosa, pantaloni grigi tipo jeans. Sul volto un paio di occhiali da sole neri ed uno zaino in spalla.

Lamia frequenta l’istituto per odontotecnici ed ha preso l’autobus per arrivare poi nel comune di Civita Castellana.

La ragazza da quello che dicono, ha preso l’autobus. Proprio su quel mezzo l’hanno vista per l’ultima volta, ma la 18enne non è mai entrata a scuola e non è nemmeno mai tornata nella sua abitazione.

Gli appelli per la scomparsa di Lamia Rahman

I familiari sin da subito si sono allarmati. Negli appelli pubblicati sui social, hanno scritto che il suo telefono squilla a vuoto e che non risponde nemmeno ai messaggi. Dicono che la madre è molto preoccupata.

Per questo motivo in queste ore sono in corso tutte le ricerche, con la speranza che la famiglia possa riabbracciare la ragazza il prima possibile.

I Carabinieri dopo la denuncia presentata dalla famiglia dell’adolescente, in queste ore stanno visionando i filmati di alcune telecamere di video sorveglianza. Vogliono capire se appunto si è allontanata da sola o in compagnia di qualcuno. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.