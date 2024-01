Una novità importante è quella arrivata in queste ultime ore sulla vicenda straziante della 17enne scomparsa e ritrovata senza vita in mare. Una sua amica, in un post sui social in cui lanciava un appello, ha parlato di un matrimonio combinato a cui lei si sarebbe ribellata.

Gli agenti che stanno indagando su questo caso, al momento hanno come ipotesi più plausibile dietro il decesso di questa ragazza, è proprio il gesto estremo.

Però saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte concrete su cosa ha passato. Inoltre, il giorno prima di sparire nel nulla per la signora a cui lavorava, aveva detto che si sarebbe allontanata per un po’, senza spiegare dove doveva andare.

La 17enne trovata senza vita, si chiamava Fauzia Islam. Era di origini bengalesi, ma viveva nella città di Palermo, da ormai diversi anni. Nella giornata di martedì 9 gennaio, era uscita di casa per recarsi al liceo.

Le ultime persone ad averla vista, sono proprio quelli che erano alla fermata dell’autobus. Tuttavia, la ragazza non è mai arrivata all’istituto e nel pomeriggio i familiari hanno iniziato ad allarmarsi. Avevano scoperto anche che non era mai arrivata a scuola.

La scoperta del corpo della 17enne ed il post insolito pubblicato da una sua amica sui social

Hanno prima sporto denuncia e poi hanno iniziato a pubblicare degli appelli sui social. Solo poco tempo dopo hanno fatto la straziante scoperta su una scogliera degli indumenti e dello zaino della 17enne.

Alla fine nella giornata di sabato 13 gennaio, un peschereccio ha segnalato un corpo in mare. Quando la Guardia Costiera è arrivata e l’ha riportata a riva, ha dato conferma che si trattava proprio di Fauzia Islam. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un gesto estremo, ma spunta la possibilità che lo abbia fatto per un matrimonio combinato. Una sua amica sui social, ha scritto: