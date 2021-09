È stata eseguita nel tardo pomeriggio di giovedì 9 settembre, l’autopsia sul suo corpo di Jennifer Fiori, la campionessa di ciclismo, morta a 35 anni in un grave incidente stradale. Gli inquirenti, vista la dinamica dell’accaduto hanno deciso di aprire un fascicolo d’indagine per il reato di omicidio stradale.

CREDIT: FACEBOOK

Sono ancora in corso tutte le indagini per capire il motivo dietro al tragico decesso della giovane ragazza. Al momento sono due le persone iscritte sul registro degli indagati.

Una perdita drammatica ed improvvisa, che ovviamente ha spezzato i cuori di migliaia di persone, ma soprattutto dei suoi amici e colleghi. Le forze dell’ordine, hanno deciso di disporre l’autopsia per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’esame è stato eseguito nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre, dal dottor Adriano Tagliabracci, all’istituto di medicina legale di Torrette. Da quest’ultimo è emerso che la giovane a causa dell’impatto con il suolo ha subito un politrauma.

CREDIT: FACEBOOK

Ha riportato delle lesioni endo-toraciche, nella zona addominale ed anche a livello della colonna vertebrale. È proprio per questo che i medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per aiutarla, ma hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Il tragico incidente in cui è morta Jennifer Fiori

Il dramma della 35enne è avvenuto nel pomeriggio di domenica 5 settembre. Precisamente sulla strada provinciale Corinaldese, che si trova in provincia di Ancona.

La campionessa era in sella alla sua moto. Quando all’improvviso è andata a scontrarsi contro una Alfa Romeo Giulietta, che usciva da una stradina secondaria. Subito dopo ha invaso l’altra corsia e si è scontrata con una Fiat Panda.

I sanitari intervenuti, non sono riusciti a fare nulla per salvarla. Sul posto sono arrivati anche le forze dell’ordine, che hanno avviato in fretta tutte le indagini del caso.

CREDIT: FACEBOOK

Al momento l’uomo di 77 anni e la ragazza di 28 anni che erano alla guida dei due veicoli, risultano essere indagati per il reato di omicidio stradale. I familiari, invece, dopo l’esame hanno riavuto indietro la salma di Jennifer Fiori, per poter procedere con l’organizzazione del funerale.