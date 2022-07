Resta ancora avvolta nel mistero la tragica ed improvvisa morte del piccolo Andrea Mirabile, il bimbo di 6 anni morto durante una vacanza a Sharm El Sheik. Nella giornata di ieri il medico legale ha eseguito l’autopsia, ma quest’esame non ha dato le risposte concrete che tutti volevano.

Sono in corso ancora tutte le indagini del caso. In tanti stanno cercando di mostrare a affetto e vicinanza ai due genitori, che hanno subito una perdita straziante durante una semplice vacanza.

Dopo il ritorno della salma del piccolo Andrea in Italia, Antonio Mirabile e Rosaria Manosperti hanno assunto un pool di avvocati per far chiarezza su tutta la vicenda. Per questo hanno presentato un esposto alla Procura.

La prima autopsia sul corpo del piccolo è stata eseguita in Egitto, poiché anche lì è in corso un’indagine. Però per avere i risultati il medico legale ha bisogno di circa 2 mesi.

Per questo la mamma ed il padre hanno deciso di farne eseguire un’altra per stabilire cose ha portato alla sua morte. Tuttavia, dai primi risultati emersi non risultano esserci delle risposte concrete. Il dottore ha prelevato inoltre, dei campioni degli organi per eseguire ulteriori accertamenti.

Le indagini per la morte del piccolo Andrea Mirabile

Al momento gli inquirenti stanno portando avanti le indagini in due posti diversi, sia in Egitto, che in Italia. Sono tanti i punti da chiarire dietro questa vicenda così straziante. I genitori hanno avuto il nulla osta per la salma, ma la data del funerale ancora non è programmata.

Antonio Mirabile al momento si trova ancora ricoverato in ospedale, poiché durante il suo primo ricovero a Sharm pare abbia contratto un’infezione. Dovrebbe essere dimesso tra pochi giorni.

La moglie invece, Rosaria Manosperti è potuta tornare a casa lo scorso 8 luglio e la sua gravidanza per ora procede regolarmente. Questi due genitori purtroppo stanno vivendo un dolore straziante, dopo una vacanza programmata da tempo. I loro legali hanno dichiarato: