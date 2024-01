Silenzio, lacrime e dolore, nella giornata di ieri nella piccola chiesa di Montalbiano di Valfloriana, dove tutti si sono ritrovati per dare l’ultimo saluto a Ester Palmieri, la donna uccisa dal compagno dal quale si stava separando, che poi si è tolto la vita. Al primo banco, insieme ai familiari della donna, anche quelli dell’uomo.

Ieri è stato il giorno più doloroso per tutti a Montalbiano di Valfloriana, il piccolo paese in provincia di Trento che giovedì scorso è stato travolto da una tragedia immane, alla quale è impossibile trovare una spiegazione.

Le indagini sul femminicidio suicidio compiuto da Igor Moser, che ha prima ucciso la compagna Ester Palmieri e poi si è tolto la vita, possono dirsi concluse.

Ciò che resta, dunque, è solo il vuoto e il dolore, anche del pensiero che i loro tre bambini sono rimasti in un attimo senza la loro mamma e il loro papà.

Spiega Don Albino Dell’Eva durante la sua straziante omelia.

“Il male – spiega ancora Don Albino – è accovacciato alla nostra porta, alla porta di tutti, e sta a noi non aprirgli“.

Non ce l’ha fatta Igor a dominarlo, dice ancora il parroco:

Solo lui e Dio conoscono i motivi ultimi della sua scelta. Una scelta su cui noi ci stiamo arrovellando il cervello per trovare un senso a ciò che senso non ha. Per questo lasciamo solo a Dio l’ultimo giudizio. A lui consegniamo Igor, perché anche Caino ha potuto affidarsi alla sua misericordia.