Ester Xhaferaj si è spenta dopo 10 lunghi giorni Dolore a Cuneo, Ester si è spenta per sempre dopo dieci giorni di agonia.

Un dolore terribile ha colpito la comunità di Mondovì, in provincia di Cuneo. Nella giornata di ieri, martedì diciassette marzo, Ester Xhaferaj, si è spenta per sempre, a soli diciotto anni, dopo dieci lunghi giorni di agonia. I medici hanno provato a fare il possibile per tenerla in vita, ma tutti i loro tentativi sono risultati vani.

Un evento scioccante, che ha spezzato i cuori di tutti i suoi familiari, ma anche dei suoi compagni di classe e dei professori, che non si sarebbero mai aspettati una cosa del genere.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, nella serata di sabato sette marzo, intorno a mezzanotte, c’è stato un terribile incidente a Vicoforte.

L’auto su cui viaggiavano, tre ragazzi, è andata a schiantarsi contro la recinzione di un’abitazione. Però, quella che ha riportato i traumi più gravi, è stata proprio la Ester.

Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del cento diciotto, che l’hanno trasportata immediatamente all’ospedale Santa Croce, ma i medici sin da subito hanno notato che le sue condizioni erano davvero disperate.

Hanno provato a fare il possibile per cercare di salvarla, ma nonostante i loro tentativi, per Ester non c’è stato nulla da fare. Dopo dieci lunghi giorni di agonia, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

I suoi funerali, in base alle normativi del nuovo Decreto per il Coronavirus, saranno celebrati in forma privata. I suoi compagni, insieme ai professori, hanno deciso di scriverle una lettera: “Ester, non ti dimenticheremo. Ricorderemo sempre, la vivacità positiva, il brio e la spensieratezza che sapevi trasmettere alla classe ed a noi docenti, con la bellezza dei suoi anni.”

La giovane, frequentava il terzo anno dell’istituto professionale Cigna Baruffa Garelli e sognava di diventare un odontotecnico. La famiglia, proprio come la comunità, sono distrutti per questo terribile lutto.

