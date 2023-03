Sara Barba, una ragazza di soli 32 anni, ha perso la vita in un sinistro stradale avvenuto sulla tangenziale ovest di Lecce, vicino all’ospedale Vito Fazzi.

La 32enne era alla guida della sua Lancia Y quando, per cause ancora da ricostruire dalle forze dell’ordine, si è scontrata contro una Fiat Punto. Lo scontro è stato drammatico, entrambe le vetture hanno preso fuoco e, purtroppo, per Sara Barba non c’è stato nulla da fare.

La ragazza, residente ad Arnesano, è rimasta incastrata nel suo abitacolo avvolto dalle fiamme ed è morta carbonizzata.

Pochi istanti, che hanno messo per sempre fine alla vita di Sara Barba. Sul posto sono tempestivamente giunti gli operatori sanitari del 118, le forze dell’ordine e gli uomini dei Vigili del Fuoco. Quest’ultimi si sono subito mobilitati per estrarre la 32enne dalla sua Lancia Y. I paramedici non hanno potuto far nulla per aiutarla. Era ormai troppo tardi.

Il conducente della Fiat Punto, invece, è riuscito miracolosamente a rompere il finestrino e a salvarsi dalle fiamme. È rimasto ferito, ma le sue condizioni non sono gravi. È stato trasportato in ospedale.

Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro stradale. Secondo una prima ipotesi, Sara Barba potrebbe aver perso il controllo del suo mezzo dopo una curva, scontrandosi contro un albero e poi finendo su una rampa che si immette sulla tangenziale. E il conducente della Fiat Punto potrebbe non essere riuscito ad evitarla.

A lanciare l’allarme, sarebbero stati altri automobilisti, che avrebbero anche provato a spegnere le fiamme, nel tentativo di salvare la 32enne, con un estintore.

La notizia si è rapidamente diffusa tra la comunità. Tutti sono sconvolti per come la vita di una ragazza di 32 anni, si sia spezzata all’improvviso. Sara non ha potuto nulla contro le fiamme che hanno avvolto la sua Lancia Y.