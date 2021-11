Attimi di paura per Eugenio Finardi, che per fortuna sono terminati solo con un grosso spavento. Il cantautore stava per salire su un volo che doveva portarlo in Puglia per due date del suo tour, quando ha avuto un malore riconducibile ad un infarto. Grazie al suo smartwatch, ha capito che qualcosa non andava e ha chiesto l’intervento dei medici presenti in aeroporto.

In questo periodo si stava svolgendo il tour Euphonia di Eugenio Finardi. Le date a Campobasso e Caserta sono andate alla grande e il cantautore si stava preparando per quelle di Brindisi e Ostuni.

Nel pomeriggio di giovedì 11 novembre, però, sul profilo Facebook del cantante è apparso questo post che annunciava l’annullamento delle due serate.

I concerti in programma oggi 11/11 a Brindisi e domani 12/11 a Ostuni sono rinviati per motivi di salute dell’Artista. Seguiranno, appena possibile, maggiori informazioni in merito alla riprogrammazione dei concerti e alle modalità di rimborso.

I tantissimi fan di Finardi si sono preoccupati per le condizioni del loro beniamino, ma poche ore più tardi, tutti hanno avuto delle delucidazioni su quanto accaduto.

Eugenio Finardi salvato dal suo Iphone

Credit: Eugenio Finardi – Facebook

Oggi ero a Linate in coda per l’imbarco del volo AZ1643 per Brindisi quando, improvvisamente, il cuore ha cominciato a battere forsennatamente, il sudore a colare e la testa girare. Il mio iPhone segnalava Fibrillazione Atriale. Mi hanno portato in affanno al Centro Medico dell’aeroporto e poi in Ambulanza al Centro Cardiologico Monzino, dove si sono presi cura di me in maniera eccellente e cortese. La Cardioversione farmacologica è andata bene e ora sono a casa. Frastornato ma a posto. Domani visite e controlli… Voglio scusarmi con Il Pubblico di Brindisi e Ostuni. Prometto che ci rifaremo al più presto. l’appuntamento è solo rimandato di un po’!

Lo smartwatch di Eugenio Finardi ha segnalato al cantante questa attività sospetta del cuore e lo ha spinto a contattare con urgenza il team di medici presenti in aeroporto.

Nei commenti sotto al post, il cantante ha spiegato di come sarebbero state gravi le conseguenze qualora fosse salito su quell’aereo e fosse partito.

Tutto risolto per il meglio, dunque. Ma la paura per un evento improvviso e potenzialmente letale ha scosso sia il cantante che tutti i suoi sostenitori.