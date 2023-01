Euro, questa banconota sparirà dalla circolazione: l’annuncio della Bce

Le banconote vengono usate praticamente ogni giorno come mezzo di scambio per acquistare beni o servizi. Se fino a qualche decennio fa ogni nazione aveva la propria moneta, dal 2002 con l’introduzione dell’Euro si è dato vita ad una moneta unica valida in quasi tutti i paesi europei.

L’Euro è sempre stata una moneta molto valida soprattutto contro la contraffazione che nel corso degli anni ha subito anche dei restyling per migliorare ancora di più il suo aspetto e sicurezza. Dopo la serie originale iniziata a stampare dal 2002, qualche anno fa la Banca Centrale Europea ha autorizzato la diffusione di una seconda serie di banconote chiamate Europa.

Poche modifiche all’aspetto e al colore ma l’introduzione di sistemi sempre più sofisticati anticontraffazione. Con la nuova serie di banconote è venuta meno la produzione di quelle da 500 euro che erano davvero introvabili in circolazione.

Una banconota di un taglio molto elevato che agevolerebbe il riciclaggio, l’evasione fiscale e i trasferimenti di denaro illeciti permettendo di fare versamenti cospicui con un volume minimo.

Anche per questo motivo con la produzione della seconda serie non è stata più stampata pur restando un mezzo valido per l’acquisto di beni e servizi. Ma questa potrebbe non essere l’unica banconota a dire addio.

La Banca Centrale Europea ha annunciato l’arrivo di una terza serie di banconote che porterà molto probabilmente all’eliminazione di una altro taglio sempre meno usato.

Stiamo parlando della banconota da 200 euro che secondo indiscrezioni potrebbe uscire di scena con la terza serie non venendo più stampata ma pur restando ovviamente mezzo di pagamento valido.

Oltre ad alimentare lo scambio illegale di valuta, sia la banconota da 200 che quella da 500 euro sono davvero introvabili in circolazione. Stessa sorte anche per quelle da 100 euro sempre più invisibili. Da anni ormai il taglio più elevato il circolazione è quello da 50 euro, più facilmente smerciabile.