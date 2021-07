Grazie alla vittoria della nostra Nazionale l’Italia è campione d’Europa. La vittoria degli azzurri agli Europei 2020 ha fatto esplodere di gioia il cuore di tutti noi tifosi. Un momento molto importante, però, si è verificato durante l’ultimo rigore del match contro l’Inghilterra e che ha portato alla vittoria dell’Italia. Proprio in quel momento l’urlo degli italiani è stato talmente forte che le lancette dei sismografi dell’Ingv lo hanno registrato come terremoto.

Non è la prima volta che succede. Spesso eventi non naturali e legati all’attività umana fanno muovere le lancette dei sismografi dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Proprio come il momento della vittoria della nostra Nazionale durante la finale degli Europei 2020. In quel momento l’urlo dei tifosi italiani è stato talmente forte che i sismografi lo hanno registrato come terremoto.

Ma come è possibile tutto ciò? Il fatto può essere spiegato che la voce talmente alta dei tifosi ha creato delle vibrazioni facendo sì che il sismografo registrasse tale evento come un vero proprio terremoto. Non solo le manifestazioni sportive ma anche i concerti, le varie attività industriali e gli aerei possono provocare un evento del genere.

Nella stazione sismica di Montecelio, in provincia di Roma, le lancette dei sismografi hanno riportato dei segnali durante il momenti dei rigori. Queste sono state le parole degli esperti:

Non è una grande città, ma in questo caso la registrazione è stata possibile perché la stazione è collocata all’interno dell’abitato e su uno strato di roccia che ha un ridotto livello di rumore sismico di fondo.

Europei 2020, dopo la vittoria dell’Italia si sono scatenati i festeggiamenti

La vittoria dell’Italia durante l’ultima notte degli Europei nel match contro l’Inghilterra ha dato il via ai festeggiamenti nelle varie parti del nostro Paese. In particolar modo, le piazze di Roma si sono riempite di tifosi che hanno contribuito a rendere più magica la notte della vittoria.

Una serata in cui non è potuto mancare la presenza della Polizia Locale il cui intervento è stato fondamentale in alcuni momenti dei festeggiamenti in onore della vittoria della nostra Nazionale a Wembley.