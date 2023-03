Nelle ultime ore, l’attenzione è tornata sul caso della piccola Denise Pipitone, dopo la notizia di una ragazza bosniaca a cui è stato prelevato il Dna. Piera Maggio non era a conoscenza di nulla e ha voluto esprimere il suo pensiero sui social.

Poche ore fa, la madre della bimba scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004, ha pubblicato un nuovo post, attraverso il quale ha chiesto alle persone di non fraintendere le sue parole.

Piera Maggio si è detta delusa per quanto accaduto, perché nessuno si è preoccupato di avvisarla del fatto che la Procura di Marsala aveva disposto un esame del Dna su una ragazza bosniaca chiamata Denisa.

Un dolore, una rabbia e una delusione ben comprensibili. Nonostante tutto, Piera Maggio chiede che le sue parole non portino ad inutili fraintendimenti. Inutili dinanzi a quell’immenso dolore che si porta dentro da 19 lunghi anni e che l’accompagna giorno dopo giorno.

Questa frase va letta in tutto il contesto dello scritto di quel mio post precedente.. La frase non è assolutamente attribuibile alla Procura di Marsala in sé ma era riferito al turbinio delle forti emozioni che provengono da ogni parte da ben 19 anni. Siamo triturati mentalmente e psicologicamente da tantissime emozioni contrastanti e altalenanti che difficilmente possono essere contenute. Parlarne e un conto, viverci è un altra cosa.

Non siamo Wonder Woman e Superman, siamo esseri umani, una mamma e un papà che hanno perso la figlia e che da sempre lottiamo per cercarla, questo già dovrebbe far comprendere abbastanza l’esplosione delle nostre emozioni davanti a fatti come questi, così, “seduti sul proprio divano veniamo colpiti da un fulmine a ciel sereno” ci fa male vedere che oramai Denise, la figlia che abbiamo generato e che amiamo, per alcuni è solo cronaca e basta. Chiunque abbia seguito il nostro caso non può dire che non sia successo di tutto e di più nella nostra dolorosa vicenda… Con questo, evitiamo anche il fraintendimento delle frasi. Grazie.