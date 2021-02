Ex attore Alex Van Damme aggredito a Roma, è stato soccorso e portato in ospedale: le sue condizioni

Aggressione per Alex Van Damme. In base alle ricostruzioni dalle Forze dell’Ordine, nella notte a Roma, su Lungotevere dei Cenci, all’altezza di piazza delle Cinque Scole, l’ex attore, 44 anni, è stato più volte colpito, anche al volto, con un sanpietrino da un iracheno. Che ha in seguito provato a tirare un coccio di vetro contro la vittima ed è stato arrestato.

Alex Van Damme: le ragioni dell’alterco

A quanto pare le ragioni che hanno provocato l’alterco sono di carattere meramente economico. Nello specifico, Alex Van Damme avrebbe chiesto all’iracheno la restituzione di un prestito. L’aggredito ha raggiunto e chiesto aiuto ai Carabinieri in servizio di vigilanza al ghetto, che hanno prontamente avvertito i carabinieri della Stazione Piazza Farnese.

Gli agenti hanno catturato l’aggressore

Poco distante dal luogo della lite, gli agenti hanno rintracciato l’aggressore. Ritrovati pure il coccio di bottiglia e il sanpietrino, ancora intrisi di sangue. L’ex interprete è stato soccorso e trasportato, non in pericolo di vita, al Policlinico Umberto I per un trauma cranico, ferite al naso e alla bocca, traumi cervicali e addominali: ventuno i giorni di prognosi.

Lo stesso 40enne iracheno ha, a sua volta, ricevuto le cure di cui necessitava per una leggera ferita alla mano, procuratasi nel corso dell’accaduto. In seguito è finito agli arresti con il capo d’imputazione di gravi lesioni personali. I militari lo hanno condotto dritto in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Formazione sportiva

L’attore Alex Van Damme ha una formazione sportiva, perfezionata all’età di 16 anni in Cina presso il Regno dei Dragoni, dove, nell’istituto di Pechino, apprende l’arte Shaolin. Dopo aver imparato la Thai Boxing in Thailanda, conquista il campionato mondiale di Kick-Boxing.

Alex Van Damme: i film a cui ha preso parte

Presso l’Actor’s Studio di Los Angeles studia in otto stage di recitazione. Tra i suoi film Terra bruciata (1999), Ponte Milvio (2000), Diapason (2000) e La setta dei dannati (2004).