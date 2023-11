Nella giornata di ieri, giovedì 16 novembre, sono circa due mila gli uomini che si sono impegnati nelle ricerche per gli ex fidanzati scomparsi. In un primo momento non avevano trovato nulla di rilevante, poi intorno alle 13, è arrivata la svolta davvero importante.

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta risultano essere spariti nel nulla dalla sera di sabato 10 novembre. Erano usciti per andare a vedere dei vestiti per la sua laurea al centro commerciale.

Tuttavia, un testimone ha detto di aver sentito due ragazzi litigare in un parcheggio a circa 200 metri dalla casa di Giulia. Successivamente ha visto il 22enne, riportarla dentro l’auto con forza. Quando gli agenti sono intervenuti, era già iniziata la loro fuga.

I familiari non vedendoli rientrare a casa, il giorno dopo hanno subito denunciato la scomparsa. Da qui sono partite tutte le ricerche, che ancora oggi purtroppo, non hanno ancora avuto l’esito positivo.

Giulia e Filippo si erano lasciati ad agosto di quest’anno, dopo una breve relazione. La sorella della ragazza, ha parlato del giovane come possessivo e geloso. Tuttavia, non credono che la 22enne si sarebbe mai allontanata di sua spontanea volontà, poiché nella giornata di ieri , avrebbe dovuto discutere la tesi, per la sua laurea.

La scoperta di alcuni brandelli per i due ex fidanzati scomparsi

Nella giornata di ieri, le ricerche che si sono spostate da Fiesso D’artico e Dese, in Val Pusteria. I Sommozzatori intorno alle 13, hanno anche trovato un brandello di tessuto bianco, che era incagliato nella rete metallica in un’ansa dei canneti.

Ora questo pezzo di tessuto sarà analizzato, ma tutti sono in grande ansia per le sorti dei due ragazzi, poiché la speranza di trovarli vivi, si fa sempre più flebile. Il padre di Giulia, Gino Cecchettin ha detto:

Non posso immaginare che non torni, che non apra la porta salutandomi. Spero solo che questa angoscia finisca.

Da ciò che riporta anche Il Corriere della Sera, su quelle tracce ematiche trovate nella zona di Fossò, il giorno dopo la scomparsa. Hanno anche trovato dei capelli. Di conseguenza hanno prelevato il DNA della sorella di Giulia, per confrontarlo con questi nuovi reperti trovati. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.