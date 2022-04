Ex modella romana latitante: “Tranquilla mami, si risolve vivendo a Dubai”

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Camilla Fabri che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Stando a quanto riportato dai beninformati, la moglie del miliardario Alex Naim Saab Moram avrebbe coinvolto tutta la sua famiglia in operazioni di riciclaggio dei soldi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Camilla Fabri è adesso latitante. La moglie del miliardario Alex Naim Saab Moram avrebbe coinvolto la sua famiglia in operazioni di riciclaggio dei soldi. Si tratta di miliardi di euro. Stando a quanto raccontato dai beninformati, la modella avrebbe avuto:

Un ruolo centrale nel reclutare amici e parenti, nel distribuire compiti e stipendi e nell’organizzare viaggi.

L’ex modella romana gestiva parte del patrimonio del marito, il quale è attualmente un detenuto negli Stati Uniti, affidandolo alla sua famiglia. A dimostrazione di questo, il “Corriere Della Sera” ha reso pubblica una frase che la donna avrebbe detto a sua madre:

Firmano cose, aprono conti.

Nel dettaglio, le uniche ad essere state arrestate sono le zie mentre gli altri membri della famiglia, i quali sono irreperibili all’estero, hanno ricevuto l’accusa di associazione a delinquere. Queste sono le parole di Camilla dette alla madre e riferite alle zie:

Prima di tutto dovranno entrare da Luis Vuitton, Dior. Questi sono i completi, almeno quattro per uno, Alex vuole così.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Camilla Fabri (@camillafabrioficial)

Tuttavia, all’emergere di numerose preoccupazioni da parte della madre, la Fabri ha risposto:

Tranquilla mami, si risolve vivendo a Dubai.

Fino a pochi mesi fa, Camilla si trovava in Venezuela per sostenere una campagna di liberazione per il marito Alex Naim Saab Moran. Attualmente, come gli altri membri della famiglia, la donna è destinataria di un mandato di arresto. Tuttavia è irreperibile all’estero.