Janae Hairston è morta all’età di 16 anni, uccisa in modo accidentale da suo padre. La tragedia arriva dagli Stati Uniti, precisamente da Columbus. Si è verificata mercoledì mattina, ma gli agenti americani l’hanno resa pubblica soltanto poche ore fa.

Secondo la ricostruzione delle testate giornalistiche locali, sembrerebbe che l’uomo si sia svegliato nel cuore della notte dopo aver sentito scattare l’allarme. Preoccupato che qualcuno potesse essersi intrufolato nella sua abitazione di famiglia, si è alzato ed è andato a controllare con la pistola che deteneva in casa.

Alla vista di un intruso nel garage, il padre di famiglia ha fatto fuoco contro quello che credeva essere un ladro. Purtroppo, poco dopo ha scoperto di aver sparato alla figlia 16enne.

Subito madre e padre hanno lanciato l’allarme al 911 e chiesto disperatamente aiuto. Nella chiamata si sentono i due genitori chiedere a Janae Hairston cosa stesse facendo a quell’ora della notte e pregarla di resistere e di non chiudere gli occhi.

I soccorritori non sono riusciti a salvare Janae Hairston

I soccorritori e le forze dell’ordine hanno raggiunto la casa in breve tempo, ma a nulla è servita la tempestiva corsa in ospedale. I medici non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della ragazza di 16 anni. Poco dopo è stata dichiarata morta.

Per il momento, le forze dell’ordine stanno mantenendo riservatezza sulla vicenda, ma sembrerebbero non esserci accuse contro suo padre. L’uomo si è svegliato perché l’allarme della sua casa era partito ed ha sentito dei rumori. Poi ha visto al buio un intruso ed ha sparato, non immaginando affatto che a quell’ora potesse essere la sua bambina 16enne.

Una notizia che ha gettato nello sconforto l’intero mondo del web e che in poco tempo è arrivata in ogni parte del mondo. Migliaia di persone hanno mostrato sostegno e vicinanza alla famiglia e a un papà che non si perdonerà mai per aver ucciso sua figlia.