Dopo due giorni dalla scomparsa, il runner Fabio Ferrari è stato trovato senza vita. Era uscito dalla sua abitazione la scorsa domenica, per andare ad allenarsi. Aveva detto alla compagna che nel giro di tre ore sarebbe tornato da lei, ma non è mai accaduto.

Non vedendolo rientrare e non riuscendo a contattarlo, la donna ha lanciato l’allarme. Subito sono partire le ricerche, che purtroppo si sono concluse con un tragico epilogo.

Fabio Ferrari aveva lasciato la sua macchina parcheggiata in via Graticelle, nel comune di Bovegno, situato in provincia di Brescia. Aveva mandato un ultimo messaggio alla sua compagna, intorno alle 10:40 di domenica mattina e poi aveva intrapreso un sentiero vicino al Monte Muffetto. Un gruppo di escursionisti ha dichiarato di averlo visto sul proprio cammino intorno alle 11:30.

Dopo aver perlustrato la zona, i soccorritori hanno fatto la drammatica scoperta. Il 55enne era privo di vita in un canalone. Era precipitato per circa 100 m.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto a Fabio Ferrari. L’ipotesi più plausibile, al momento, è che sia scivolato per colpa del ghiaccio. Dalle ultime informazioni emerse sui giornali, sembrerebbe che il magistrato abbia già dato il nullaosta per consegnare la salma alla famiglia, senza disporre ulteriori accertamenti medici. Il corpo senza vita del runner è stato individuato da un gruppo di ricerca composto da Guardia di Finanza, Soccorso Alpino, Protezione Civile e Vigili del Fuoco.

Chi era Fabio Ferrari

Fabio Ferrari lavorava come ingegnere e aveva un’immensa passione per la corsa. Faceva infatti parte dell’associazione Atletica Franciacorta Oxyburn. Di domenica era solito uscire in mattinata per una corsetta e lo aveva fatto anche lo scorso 28 gennaio.

Purtroppo Fabio non è mai tornato a casa e la compagna, preoccupata, si è rivolta alle forze dell’ordine.

Sui social era stato diffuso un appello dai suoi amici, con la speranza di trovare informazioni utili al suo ritrovamento. Tutti hanno pregato e sperato di trovarlo sano e salvo. Poche ore fa, si è diffusa la straziante notizia.