Un lutto molto grave ha colpito Fabio Fognini nella giornata di ieri, lunedì 2 gennaio. La sua adorata nonna Ines è infatti volata via per sempre. Il tennista italiano, marito dell’altra campionessa della racchetta Flavia Pennetta, ha voluto salutarla per sempre con una luna e toccante lettera dedicata a lei e pubblicata sui suoi profili social.

Nella giornata di ieri è arrivata una notizia che ha sconvolto tutti gli appassionati di tennis. Martina Navratilova, ex campionessa di tennis, detentrice di decine di record e vincitrice di ben 59 titoli del Grande Slam, tra cui 9 Wimbledon, ha infatti annunciato di avere due tumori, uno alla gola e uno al seno.

Sempre ieri è arrivata un’altra notizia molto triste, che sta volta riguarda un tennista italiano, uno di più forti e vincenti della storia tennistica tricolore, Fabio Fognini.

Il campione 35enne, marito dell’altra leggenda del tennis italiano Flavia Pennetta, ha infatti annunciato sui social la scomparsa della sua adorata nonna Ines.

Non è stato solo un annuncio, quello di Fabio. Ma soprattutto un ultimo commosso addio a colei che è stata una delle persone più importanti della sua vita. Colei che lo ha cresciuto e che ha mostrato a tutta la famiglia amore fino alla fine.

Cara nonnina, sono Babo. Scrivo queste righe per salutarti ma anche per far capire al mondo intero chi eri. In questo momento mi vengono in mente moltissime cose ma soprattutto tantissimi bei ricordi!. “Quando parti?” Mi hai detto la vigilia di Natale quando sono venuto a trovarti insieme ai due monelli… Sei stata una nonna che tutti i nipoti sognerebbero; sempre presente, sorridente e determinata. D’altronde come fa una donna a portare avanti la sua famiglia SOLA per oltre 30 anni??? E sai, anche se ormai sono diventato papà, credo ancora nelle favole. Hai aspettato che tutta la tua famiglia fosse presente, tutta unita per far sì che venissimo tutti insieme a salutarti 👨‍👩‍👧‍👦🤰👧👶 Non è destino, lo hai scelto TU!