Annuncio shock nel mondo dello sport, in particolare in quello del tennis femminile. Martina Navratilova, ex tennista, considerata tra le più grandi di sempre, ha infatti annunciato di avere due tumori. Uno alla gola e uno al seno. Entrambi sarebbero in forma lieve e il suo agente si è detto speranzoso che tutto possa risolversi per il meglio.

Sono diversi gli sportivi che, negli ultimi anni, hanno annunciato le loro battaglie contro brutte malattie che, loro malgrado, gli sono state diagnosticate.

Dal compianto Sinisa Mihajlovic a Gianluca Vialli, passando per diversi calciatori come Manuel Neuer, Sebastien Haller e tanti altri.

Nei giorni scorsi anche l’ex campionessa del tennis Martina Navratilova, considerata tra le più grandi della storia e che detiene praticamente tutti i record possibili, tra cui i 59 titoli del Grande Slam, ha annunciato la sua malattia. Anzi, le sue malattie.

La 66enne lo ha raccontato in un’intervista al The Times, annunciando anche che dovrà saltare i prossimi US Open in programma per questo gennaio, ai quali doveva partecipare come opinionista e commentatrice.

“Questo doppio colpo è serio“: ha spiegato l’ex campionessa, mostrandosi comunque speranzosa che tutto possa risolversi, perché le forme tumorali che l’hanno colpita alla gola e al seno sarebbero entrambe allo stato iniziale.

Le parole del manager di Martina Navratilova

A spiegare meglio la situazione che purtroppo ha colpito Martina Navratilova è stato il suo manager. Il rappresentante ha detto che la prognosi, nonostante tutto, è buona, e che inizierà le cure in questo mese.

Il tipo di cancro trovato a Martina è l’HPV, il che significa che dovrebbe rispondere molto bene alle terapie. Poi, ha raccontato come la sua assistita ha scoperto tutto: