Un altra tragedia ha sconvolto il mondo del calcio europeo, proprio nel giorno di Natale. Fabio Garrido, giovane calciatore portoghese, che da poco aveva esordito tra i professionisti, ha perso la vita a soli 21 anni. Ad annunciare il suo decesso ci ha pensato il suo club, la Barreirense, che però non ha fatto alcun riferimento alle cause della sua scomparsa.

Un dicembre drammatico per quanto riguarda il mondo del calcio internazionale. Il 16 si è spento per sempre a soli 53 anni Sinisa Mihajlovic. Il serbo lottava da tre anni contro la leucemia.

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, a Marsiglia, ha perso la vita Adel Santana Mendy. Il 21enne calciatore senegalese ma residente in Francia da anni, è stato colpito da due proiettili durante una sparatoria avvenuta al 14esimo arrondissement della città transalpina.

Ieri poi, proprio nel giorno di Natale, un altro calciatore molto giovane si è spento in Portogallo. Si chiamava Fabio Garrido, aveva solo 21 anni e giocava nella Barreirense.

È stato proprio il club lusitano ad annunciare il suo decesso, tramite una toccante nota postata sui social:

È con immenso dolore che vi comunichiamo che il nostro atleta Fabio Garrido è morto. Fabio è stato un esempio per tutti noi, la sua gioia era contagiosa. Era possessore di un talento che alleato al lavoro erano gli strumenti perfetti, il modo in cui era custodito da tutti nello spogliatoio rivela che oggi il cielo ha vinto una grande stella e noi perdiamo un grande uomo e atleta. Alla famiglia di Fabio auguriamo tanta forza in questo momento e vogliamo dirvi che siamo disponibili per tutto ciò di cui avete bisogno.