Non ce l'ha fatta il papà che era stato estratto dalla sua auto in fiamme dopo un incidente: Fabio Zolfanelli aveva soltanto 44 anni

Ancora un altro decesso per le strade italiane. Un marito e padre di famiglia ha perso la vita a seguito di un sinistro stradale. Fabio Zolfanelli aveva 44 anni.

Stava percorrendo il Raccordo Autostradale Siena Firenze, quando si è scontrato contro un autocarro. La vettura dell’uomo, purtroppo, ha preso subito fuoco. Il conducente del mezzo pesante, lo ha estratto dal mezzo e ha subito lanciato l’allarme al 118.

Gli operatori sanitari, giunti tempestivamente sul posto, hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita di Fabio Zolfanelli. Lo hanno trasportato con immediata urgenza in ospedale, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato del tutto inutile. Poche ore dopo, il 44enne si è spento per sempre.

Credit: Vigili Del Fuoco

Secondo una prima ricostruzione del sinistro stradale, sembrerebbe che il conducente dell’autocarro stesse procedente ad una velocità ridotta, quando all’improvviso sarebbe sopraggiunto Fabio con la sua vettura. A bordo di quest’ultima c’era soltanto lui.

L’intera comunità di San Casciano in Val di Pesa, dove l’uomo risiedeva con la moglie e suo figlio, è sconvolta. Così come la sua intera famiglia.

Tutti lo conoscevano, lavorava per le Poste ed era anche il dirigente di una scuola di calcio. La società ha voluto esprimere il proprio cordoglio e salutare il 44enne per l’ultima volta, con un post sui social.