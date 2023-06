Un lutto molto grave ha colpito Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra, e suo fratello Francesco, altro big della musica rap italiana, conosciuto con il nome d’arte di Nesli. Il loro papà, il signor Ivano Tarducci, un noto commerciante nel settore del vestiario di Senigallia, si è spento all’età di 96 anni.

In molti magari non ne sono a conoscenza, ma due dei più grandi artisti della scena rap italiana, in realtà sono fratelli.

Si tratta di Fabri Fibra, nome d’arte di Fabrizio Tarducci, e di Nesli, che invece si chiama Francesco.

La loro passione per la musica iniziò nello stesso periodo, quando entrambi erano solo dei poco più che bambini. Da una coppia di artisti che poteva essere, per varie vicissitudini ne sono usciti due artisti, divisi, completamente diversi.

La loro divisione non fu solo a livello lavorativo, ma anche personale. È risaputo, infatti, che i due non hanno più alcun rapporto più o meno dal 2008.

La morte del papà di Fabri Fibra e Nesli

Ora però un evento drammatico li ha uniti di nuovo. Il loro papà, Ivano Tarducci, è infatti venuto a mancare. Si materializzerà, dunque, quanto detto da Nesli in un’intervista rilasciata a Vanity Fair anni fa:

Ho avuto questa visione: noi, al suo funerale. Succederà lì. Sarà quel giorno a chiudere i conti. Li pagheremo tutti. Capiremo che non è vero che c’è sempre tempo.

A dare l’annuncio della scomparsa dell’uomo ci ha pensato Francesco, Nesli, che sul suo account Instagram ha pubblicato una sua foto con il padre, aggiungendo semplicemente: “Ti voglio Bene! Ciao Pà… buon viaggio“.

Ivano era molto conosciuto a Senigallia. Tanti anni fa aveva aperto un’azienda di vestiario e si era fatto un nome del mondo della manufatturiera.

A ricordarlo con stima e affetto, anche il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti. Ecco le parole del primo cittadino: