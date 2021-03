Sanremo 2021, perché Nesli portava il nastro isolante sulle dita

Tra i numerosi ospiti della puntata di Sanremo 2021 in onda giovedì 4 marzo c’è stato spazio pure per Nesli. In coppia con il concorrente Fasma, il cantante ha portato in scena La fine, uno dei suoi brani più classici e iconici. Chi lo segue da tempo sa sicuramente come il look dell’artista abbia una particolarità. Ci riferiamo al nastro sulle dita. Una scelta non casuale, semmai ben ponderata, dettata da – diciamo così – esigenze di salute.

Nesli: il nastro isolante era una protezione

In un’intervista a Soundsblog del 2017, Nesli aveva raccontato di cosa si celi dietro al nastro isolante. Si è sempre trattata di una forma di protezione in quanto ha le dita distrutte. L’anno precedente alla kermesse canora vi aveva, tuttavia, detto temporaneamente addio.

Persona emotivamente elettrica

Si era autoimposto di fregarsene dei suoi difetti e si era presentato sul palco del teatro Ariston senza nastro. All’epoca parlò di averlo tolto definitivamente, ma di tenersi una porta aperta in vista di un eventuale ripensamento. Nel frattempo – aveva concluso scherzando – sarebbe andato avanti a distruggersi le mani.

Scavando ancor più a fondo nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa, al Corriere della Sera Nesli aveva confidato di essere una persona emotivamente elettrica e, quindi, di prendere la scossa ovunque. Poi, in tali contesti, tra palco e microfono, immancabilmente avviene.

Parte del costume

Il nastro è un modo di tutelarsi e impedire agli spettatori di vederne le mani perché in qualche modo ciò gli provoca imbarazzo. A furia di associarlo alle apparizioni in pubblico per concerti, incontri con la stampa il nastro isolante è ormai diventato parte del costume. Per questo alla fine è tornato a metterlo.

Nesli e Fasma interrotti al Festival di Sanremo 2021

Per la terza serata di Sanremo Nesli ha cantato in coppia con Fasma il brano La Fine. L’esibizione è stata momentaneamente fermata da Amadeus per problemi al microfono di Fasma. Ma, al ritorno dalla pubblicità, i due hanno saputo portare a termine brillantemente il duetto.