Fabrizio Corona la buona notizia dal carcere: le parole del suo avvocato

Arrivano aggiornamenti sulle attuali condizioni di Fabrizio Corona. A riferirlo è il suo storico avvocato, Ivano Chiesa. In un’intervista rilasciata a Telelombardia, in onda mercoledì 31 marzo dalle 20.30, l’uomo di legge ha fornito un quadro sullo stato di salute del proprio assistito.

Fabrizio Corona sta male da un punto di vista psicologico – ha spiegato l’Avv. Chiesa – mentre da quello fisico lo ha ascoltato. Gli ha spiegato quanto avesse bisogno di lui in piene forze. Altrimenti, se debilitato, non lo avrebbe aiutato. Invece hanno il compito di proseguire una battaglia giudiziaria, occorre andare fino in fondo. E dunque l’ex re dei paparazzi gli ha dato ascolto, ricominciando a mangiare qualcosa.

Insomma, incalzato dalle domande, Chiesa ha dichiarato che Fabrizio Corona ha concluso lo sciopero della fame. Si è ripreso e il legale ne è contento. Per il momento, comunque, si è riservato di tenere per sé ulteriori informazioni.

Un uomo con una tale determinazione – ha commentato Ivano Chiesa – non l’aveva mai prima incontrato in vita sua. Nei dettagli circa i primi pasti di Fabrizio Corona ha evitato accuratamente di soffermarsi. Il messaggio da trasmettere è comunque di rassicurazione ai sostenitori: il 47enne si è convinto a riniziare a mangiare. L’uomo ha dato ascolto al suggerimento del difensore legale, che commenta con un “meno male” il fatto che sia sceso a più miti consigli.

Il 29 marzo 2021 Fabrizio Corona ha festeggiato il suo 47esimo compleanno in una cella del carcere di Monza, dove le autorità competenti hanno disposto il trasferimento, in seguito al ricovero presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano.

Con franchezza e spontaneità, l’avvocato Chiesa ha raccontato che Fabrizio non era decisamente molto contento. E, per dirla tutta, nemmeno lo stesso Chiesa. L’ex compagno di Nina Moric e Belen Rodriguez non ha potuto vedere nessun altro all’infuori di lui.