Un episodio davvero grave è quello che è stato denunciato alle forze dell’ordine lo scorso 7 gennaio. Una 27enne ha allertato gli agenti dopo che il suo ex compagno, l’ha minacciata e percossa davanti agli occhi dei loro due bambini, che erano in casa.

Gli agenti dopo il racconto della donna e le scoperte fatte, grazie al coordinamento della Procura di Padova, hanno disposto per il 31enne l’allontanamento dalla casa.

Da ciò che è emerso la ragazza già dal 2019 subiva queste violenze. Per questo motivo aveva deciso di chiedere la separazione, ma questo sua decisione non è mai stata accettata dal marito.

Quest’ultimo infatti, non era uscito di casa ed aveva anche intensificato gli episodi di violenza. Le controllava morbosamente il cellulare e la seguiva anche quando andava a fare la spesa.

Il culmine è arrivato lo scorso 7 gennaio. Mentre erano tutti in casa, tra i due è scoppiata un lite. Il 31enne ha spinto la moglie per le scale davanti agli occhi dei figlioletti e le ha anche detto:

“Farai la stessa fine di Giulia Cecchettin!” La 22enne che è deceduta per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta. Spaventata, appena è uscito, la ragazza ha subito allertato le forze dell’ordine.

La denuncia della 27enne nei confronti dell’ex

Gli agenti intervenuti nella casa, ascoltando i racconto della donna, hanno scoperto che avevano una separazione in corso. L’uomo era convinto che la moglie avesse un’altra relazione, così era diventato ancora più ossessivo.

Le controllava sempre il cellulare e la seguiva ogni volta che usciva. Inoltre, gli ultimi tempi era diventato più violento e lo faceva spesso anche davanti ai figli, spaventandoli.

Grazie alla denuncia, la Procura di Padova ha disposto per l’uomo l’allontanamento urgente dalla casa coniugale. Non è ancora chiaro se verrà disposto o meno l’arresto, che ora è accusato di maltrattamenti e minacce in famiglia. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.