Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto purtroppo nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 6 luglio, nella zona di Santo Stefano di Cardone. Un’intera famiglia è stata travolta da una macchina e purtroppo, il papà, la nonna ed il bimbo di 2 anni che era sul passeggino, non ce l’hanno fatta.

I medici intervenuti sul posto hanno cercato di rianimare i due signori a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il loro decesso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di giovedì 6 luglio. Precisamente nel comune di Santo Stefano di Cardone, in provincia di Belluno.

L’intera famiglia, composta da due bambini, mamma, papà ed i due nonni, si era recata nella casa di montagna per qualche giorno di vacanza. Loro in realtà vivono nella provincia di Venezia.

In quell’occasione erano usciti per una passeggiata sulle strade del paese. Quando all’improvviso un’Audi, guidata da una donna di circa 30 anni tedesca, li ha travolti. L’impatto è stato davvero molto violento.

Le forze dell’ordine sono presto intervenute, per tutti gli accertamenti del caso. Hanno scoperto che sulla strada non risultano esserci segni di frenata. Per questo si ipotizza che la ragazza era ad una velocità molto elevata e che forse era distratta dal telefono.

Famiglia distrutta nel sinistro: le indagini

Il figlio maggiore della coppia, da ciò che è emerso era in bici, infatti è in ospedale, ma le sue condizioni non risultano essere gravi. Il padre Marco Antoniello di 48 anni purtroppo non ce l’ha fatta.

Con lui anche la nonna Maria Grazia Zuin di 65 anni, non ce l’ha fatta. Il bambino di 2 anni invece, era seduto nel suo passeggino ed era spinto da sua madre. Purtroppo nell’impatto sono stati sbalzati a diversi metri di distanza e nonostante il trasporto in nosocomio, il piccolo ha perso la vita.

Il nonno ha avuto un malore nello shock e viste le gravi perdite subite. La madre di famiglia ora si trova in ospedale, poiché ha riportato delle contusioni. Gli agenti hanno sottoposto la donna tedesca ad interrogatorio ed hanno avuto bisogno di un interprete. Ora si ipotizza che era distratta dal cellulare, ma saranno solo le ulteriori indagini a far luce sul grave episodio.