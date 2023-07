Hanno scelto di presentare una denuncia i familiari di una bimba di appena 7 anni, che purtroppo è deceduta dopo il ricovero all’ospedale Santobono di Napoli. La stessa Procura della Repubblica di Salerno, ha deciso di avviare un’inchiesta.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i familiari, ma anche tutta la comunità. Nessuno si aspettava di vivere una perdita del genere, visto che la piccola stava bene.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti lo scorso giugno. Precisamente all’ospedale Santobono, che si trova nella città di Napoli.

Da ciò che è emerso fino ad ora, la piccola stava bene. Tuttavia, a causa di alcuni malesseri era stata ricoverata all’ospedale Santa Maria della Speranza, di Battipaglia, ma due giorni dopo i medici hanno disposto per lei il suo trasferimento al nosocomio di Napoli.

Però è proprio qui, due giorni dopo il suo arrivo, che la situazione è precipitata. Purtroppo la scorsa settimana, più precisamente il 26 giugno, ha perso la vita, lasciando dolore e sgomento nei suoi familiari.

I suoi genitori hanno deciso di presentare un esposto in Procura, anche per capire cosa le è successo. Il procuratore che si occupa del caso, ha deciso quindi avviare un’inchiesta e di disporre l’autopsia sul corpo della piccola.

Per la madre ed il padre il decesso della loro bimba, è inspiegabile e sconvolgente. Infatti nella denuncia presentata alle forze dell’ordine, da quello che riporta il quotidiano La Città di Salerno, hanno dichiarato:

Nostra figlia stava bene quando è entrata in ospedale a Napoli in un video girato in ambulanza lungo il tragitto per distrarla. Era serena e sorridente. Non ci capacitiamo di come sia precipitato tutto così in fretta.