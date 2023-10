Il terribile incidente di Mestre ha strappato alla vita 21 persone, perlopiù turisti stranieri che in Italia erano arrivati per qualche giorno di vacanza. Tra questi, compaiono anche i nomi di Mircea, Mihaela, Aurora e Georgiana, un’intera famiglia spazzata via in pochi secondi di terrore.

Tra le 21 vittime del terrificante incidente avvenuto a Mestre nella serata dello scorso martedì, c’è anche un’intera famiglia rumena. I nomi di Mircea Ogrezeanu, di sua moglie Mihaela e delle loro due bambine Aurora e Georgiana, compaiono infatti nel drammatico bollettino.

Originari appunto della Romania, nella zona a nord di Bicarest, gli Ogrezeanu erano emigrati anni fa in Germania per motivi di lavoro.

Dopo tanti sacrifici, Mircea era riuscito a realizzare il sogno della sua famiglia e tutti insieme erano partiti per trascorrere qualche giorno di vacanza in Italia.

Quel sogno, però si è trasformato in un incubo senza fine. Tutti loro, mamma e papà di 45 e 42 anni e le due figlie di 8 e 13 anni, hanno perso la vita all’interno del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre.

Incidente Mestre: il dolore per la morte della famiglia rumena

La notizia della morte della famiglia Ogrezeanu non è arrivata immediatamente in Romania. Essendo loro residenti in Germania, si era detto inizialmente che si trattasse di vittime tedesche.

Solo successivamente si è scoperto che c’erano vittime anche del paese balcanico.

Le autorità italiane hanno contattato quelle rumene, che a loro volta si sono occupate di dare la tragica notizia alla famiglia. I parenti si sono poi imbarcati su un volo per L’Italia per procedere con il tragico riconoscimento formale.

Il fatto ha scosso tutto il Paese, con il Presidente Iohannis che ha diramato un comunicato nel quale ha espresso tutto il suo cordoglio:

Sono profondamente addolorato per le notizie provenienti dall’Italia sul tragico incidente di Mestre, che è costato la vita a quattro cittadini rumeni. Porgo le mie condoglianze alla famiglia in lutto in questo momento difficile.

Il premier Ciolacu, oltre a porgere le proprie condoglianze, ha spiegato che “il Ministero degli Affari Esteri, l’Ambasciata rumena a Roma e il Consolato Generale della Romania a Trieste stanno mettendo in atto tutte le misure necessarie per affrontare le procedure per il rimpatrio dei corpi“.