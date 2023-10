Incidente Mestre, identificate tutte le vittime: i nomi e i dubbi sul guardrail

Identificate tutte le vittime del grave incidente che si è verificato a Mestre. Hanno perso la vita 21 persone, l’intera comunità è sconvolta. Il Primo Cittadino ha espresso il suo cordoglio e offerto sostegno a tutte le famiglie delle vittime.

Il primo nome emerso, è quello dell’autista Alberto Rizzotto, 40 anni. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, un video diffuso mostra il momento dello straziante incidente. Il bus è precipitato dal cavalcavia. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, si sono ritrovati davanti ad uno scenario sconvolgente e le operazioni di recupero sono state complesse. Molti di loro non sono riusciti a trattenere le lacrime.

Una vera e propria polemica è scoppiata riguardo la barriera di protezione, che è diventata uno degli elementi al vaglio della procura di Venezia. “Solo una ringhiera”, è con queste parole che la società del bus ha puntato il dito contro il guardrail. “Come è stato possibile che un bus possa averla spezzata come se fosse un pezzetto di burro?” La domanda che tutti si sono posti dopo aver visto le immagini satellitari. Non è chiaro cosa sia accaduto all’autista, l’ipotesi è quella di un possibile malore. Ma il grande mezzo procedeva ad una velocità molto ridotta e si è “Solo appoggiato al guardrail”, che non ha retto il suo peso, facendolo precipitare.

I nomi delle altre vittime dell’incidente di Mestre

Sono emersi i nomi delle 21 vittime decedute nella caduta de bus, la maggior parte turisti:

Annette Pearly Arendse, sudafricana di 58 anni, Maria Fernanda Arnaud Maciel, portoghese di 56 anni, Antonela Bakovic, croata di 26 anni, Anne Eleen Berger, croata di 32 anni, Serhii Beskorovainov, cinese residente in Ucraina di 70 anni, Tetiana Beskorovainova, moldava residente in Ucraina di 69 anni, Gualter Augusto Carvalhido Maio, portoghese di 58 anni, Charlotte Nima Frommerherz, tedesca di un anno, Siddharta Jonathan Grasse, tedesca di 28 anni, Vasyl Lomakin, ucraino di 70 anni, Daria Lomakina, ucraina di 10 anni, Anastasiia Morozova, ucraina di 12 anni, Yuliia Niemova, ucraina di 30 anni, Aurora Maria Ogrezeanu, romena di 8 anni, Georgiana Elena Ogrezeanu, romena di 13 anni, Mihaela Loredana Ogrezeanu, romena di 42 anni, Mircea Gabriel Ogrezeanu, romeno di 45 anni, Iryna Pashchenko, ucraina di 30 anni, Liubov Shyshkarova, ucraino di 30 anni, Dmytro Sierov, ucraino di 33 anni.

Fondamentale sarà anche l’esame sulla scatola nera del bus, che verrà effettuato nei prossimi giorni.