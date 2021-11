Tragedia in provincia di Venezia, nel Comune di Quarto d’Altino. Una famiglia intera muore in un incidente frontale, che non ha dato scampo al nucleo famigliare che viaggiava a bordo della sua auto. Nel terribile schianto ha perso la vita anche una donna di 30 anni. L’intera comunità locale è sotto choc e in lutto per questa tremenda notizia di cronaca nera.

Il sinistro mortale ha avuto luogo lungo la statale 14 Triestina. Quattro persone, tre donne e un uomo, sono morte nello schianto tra due auto avvenuto nel comune di Quarto d’Altino, in provincia di Venezia, all’altezza dello svincolo di Portegrandi. La strada è molto trafficata, soprattutto la sera.

Sul posto sono subito giunte le squadre dei vigili del fuoco da Mestre, con tre mezzi, per poter mettere in sicurezza le auto. Un mezzo era finito nel fossato. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per poter estrarre i corpi delle vittime dalle loro automobili.

Subito sul luogo dell’incidente mortale sono arrivati gli operatori del 118. Nonostante i tentativi dei sanitari che hanno cercato di rianimare le persone coinvolte, ma per loro non c’è stato nulla da fare.

A morire i tre occupanti di un’auto, due donne e un uomo, tutti appartenenti allo stesso nucleo famigliare, e anche la conducente dell’altro mezzo coinvolto nel tragico sinistro. La strada è stata chiusa al traffico per consentire ai soccorritori di intervenire e di operare.

Famiglia intera muore in un incidente: i Carabinieri devono capire le dinamiche dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri. Gli agenti dell’Arma hanno fatto tutti i rilievi del caso, per poter ricostruire e capire l’esatta dinamica dell’incidente che è costata la vita a quattro persone in provincia di Venezia.

La comunità si stringe intorno alle famiglie delle vittime: la famiglia Ciobanu, di origine romena, che viveva a Jesolo (padre di 46 anni, mamma di 40 e la figlia di 21), lascia un altro ragazzo che non era con loro. E anche Piaser Jyotika, una 29enne di origine indiana di Mestre.