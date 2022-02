Risolto il mistero della famiglia scomparsa nel Tennessee. Nessuno aveva più notizie del padre, della madre e della bimba di 8 anni. Dopo 10 giorni la polizia statunitense ha scoperto che il nucleo famigliare che viaggiava a bordo della sua auto ha avuto un terribile incidente. Probabilmente l’autista ha perso il controllo sul ghiaccio o sull’asfalto bagnato e il mezzo è precipitato in un burrone, giù dal ponte dell’autostrada. Sono tutti morti.

A bordo del mezzo c’erano il papà di 39 anni, Jeremy Cook, la compagna di 28 anni, Johanna Manor, e la figlia di quest’ultima, Adalicia Manor, che aveva solo 8 anni. La famiglia era stata vista insieme per l’ultima volta il 16 gennaio scorso, proprio mentre salivano in auto.

Da allora di loro si erano perse le tracce. Amici e parenti non avevano più loro notizie. Hanno così allertato la polizia, che ha cercato di mettersi sulle tracce della famiglia scomparsa nel nulla. E dopo 10 giorni l’amara scoperta: erano tutti morti in un incidente stradale.

Gli agenti hanno trovato l’auto della famiglia in fondo a un burrone. Non si sa ancora come l’auto sia potuta cadere giù da quel cavalcavia: la polizia ha ritrovato i corpi ormai privi di vita in una zona boscosa a 35 miglia a sud di Nashville.

Hanno fatto un volo di più di 30 metri dal ponte dell’autostrada sulla quale viaggiavano a bordo della loro auto. Si ipotizza che il padre abbia perso il controllo del mezzo a causa del ghiaccio o della strada bagnata.

Famiglia scomparsa nel Tennessee, una comunità in lutto

I parenti preoccupati avevano subito chiamato i soccorsi. Allertati anche i colleghi dell’uomo e della donna che non li avevano visti al lavoro. E persino maestri e compagni della piccola Adalicia, che non era andata a scuola.

Solo dal 23 gennaio la famiglia è risultata dispersa. E mercoledì gli agenti hanno trovato la loro auto sotto un ponte dell’autostrada I-840. Sono stati giorni di angoscia fino a quando i poliziotti non hanno trovato una traccia del cellulare che li ha condotti nel burrone tra la vegetazione alta.