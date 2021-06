A dare la notizia sui social è stata proprio lei, attraverso la pubblicazione di una foto nel letto di ospedale. La modella Erin Willerton ha subito tre ictus e un coagulo di sangue al collo. Nel suo post ha parlato anche di un possibile intervento al cervello.

I messaggi dei numerosi fan della sorella d’arte non si sono fatti attendere. In molti hanno subito pensato al Covid-19, ma la modella ha presto smentito i sospetti. Nulla a che vedere con il virus. Purtroppo le cose per lei non sono andate per il migliore dei modi, ma adesso è in via di guarigione.

Ho concluso il mese di maggio con 3 ictus, un coagulo di sangue al collo e possibile intervento chirurgico al cervello d’urgenza. Alexa gioca sono ancora in piedi.

La modella 23enne è conosciuta grazie al reality “I’m Celebrity… Get Me Out Of Here“, ma anche per essere la sorella di Amy Willerton, famosa conduttrice americana e Miss Universo Gran Bretagna.

Oggi Erin è una star dei social network, in particolare di Instagram. Il suo profilo è seguito da oltre 250 mila Follower. Oltre che per la notorietà di sua sorella, la 23enne si è fatta apprezzare anche per la sua bellezza e il suo talento di modella.

Oltre ad Amy Willerton, Erin ha un fratello disabile di nome Ross. Per prendersi cura di lui, la giovane ha imparato la lingua dei segni.

Il suo post ha fatto il giro del mondo in poche ore. Tanti si sono allarmati dopo aver letto la notizia e tra i tanti commenti qualcuno ha domandato se il coagulo di sangue fosse una conseguenza al vaccino per il Covid-19. Erin Willerton ha però subito smentito la cosa: