L’avete riconosciuta? Oggi è una bellissima e affermata modella ed è l’ex moglie di uno dei più amati cantanti italiani

Lei è una delle modelle più belle e conosciute del nostro Paese. Conosciuta alle cronache rosa soprattutto per la sua storia d’amore con il cantante Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli ha deciso di aprire la scatola dei ricordi e condividere sui social uno scatto risalente al passato. Ecco le foto della modella da bambina: già all’epoca la sua bellezza era disarmante.

In questi tempi è di moda tra i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo condividere sulle proprie pagine social scatti risalenti al passato. Pare che anche Marica Pellegrinelli abbia ceduto a questa moda, pubblicando uno scatto risalente al passato.

Occhi azzurissimi, capelli scuri e taglio molto simile a Fantaghirò, come lei stessa ha dichiarato, Marica Pellegrinelli da bambina era già bellissima. Sono stati molti i commenti rilasciati dagli utenti i quali hanno riempito di complimenti l’ex moglie di Eros Ramazzotti. Tra le tante parole, possiamo leggere:

Classe 1988, Marica Pellegrinelli è una modella italiana di successo, conosciuta soprattutto per la sua storia d’amore con il cantante Eros Ramazzotti, dal quale ha avuto due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. La coppia è stata legata dal 2013 fino al 2019, quando sono iniziati a girare i primi rumors di una loro presunta crisi.

Marica Pellegrinelli ha conosciuto Eros Ramazzotti nel 2009 in occasione dei Wind Music Awards. Nonostante la separazione, i due hanno sempre mantenuto un rapporto sereno e pacifico, soprattutto per amore dei loro figli.

In una vecchia intervista rilasciata al giornale ‘Vanity Fair’, Eros Ramazzotti si era espresso con queste parole riguardo il primo incontro con la sua ex moglie Marica Pellegrinelli:

Sono rimasto fulminato appena l’ho vista in foto. Lo so, dall’esterno potrò essere sembrato un pazzo. Eppure mai nella vita ho preso l’iniziativa come ho fatto con Marica.