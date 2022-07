Dopo ore di ricerche e disperazione è arrivato il tragico epilogo. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco, hanno ritrovato vicino ad una scogliera il corpo ormai senza vita del bimbo di 8 anni, scomparso in mare, dopo la morte del suo papà. Il fratello più grande è ora ricoverato in ospedale.

Si chiamava Davide Zandri ed era un papà di 44 anni. Nella giornata di oggi, sabato 9 luglio, si era recato con tutta la sua famiglia, in spiaggia nella zona di Fano.

Nonostante i bagnini avessero alzato la bandiera rossa, per il mare troppo mosso, l’uomo ed i suoi due figli di 12 ed 8 anni hanno deciso comunque di fare il bagno. Ad un certo punto però, è avvenuto l’impensabile.

Probabilmente a causa di un malore o dopo aver sbattuto la testa, il padre è annegato in acqua. Il primo a lanciare l’allarme è stato un amichetto dei bambini, che ha capito sin da subito la gravità dell’accaduto.

I bagnini sono presto intervenuti. Inutili purtroppo tutti i tentativi di rianimarlo. Il figlio più grande Luca, di 12 anni è stato portato in salvo dal presidente dell’associazione Maredentro, Enzo Maggi. Quest’ultimo ha anche chiesto a tutti di non entrare in acqua, quando il mare è mosso.

Il bambino di 8 anni risultava disperso da questa mattina. Infatti per riuscire a trovarlo sono intervenuti i sommozzatori ed anche l’elicottero Drago 151.

Ritrovato il corpo del bimbo di 8 anni

Dopo ore di ricerche purtroppo è arrivato il tragico epilogo. Il piccolo è stato ritrovato ormai senza vita, vicino ad una scogliera. Inoltre, le operazioni di recupero le hanno condotte la Guardia Costiera ed i Vigili del Fuoco.

Luca il figlio più grande è ora ricoverato in ospedale, i medici lo hanno ventilato in spiaggia, dopo il recupero ed ora non risulta più essere in pericolo di vita.

La madre sotto shock, anche lei è in ospedale. La tragedia che ha colpito questa famiglia, è davvero straziante. Per la donna capire cosa sta accadendo è davvero molto difficile. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.