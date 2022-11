Si è conclusa nel peggiore dei modi la scomparsa di Anastasia Alashri, la giovane mamma di 23 anni, che dalla mattinata di domenica 13 novembre, era scomparsa. Le forze dell’ordine l’hanno ritrovata ormai senza vita nelle compagne del torrente Arzilla, nella città di Fano.

In questi ultimi giorni la donna era turbata a causa di una crisi di gelosia del suo ex compagno. La discussione tra loro è stata più pesante delle altre e lei ovviamente, era molto preoccupata.

I fatti sono iniziati nella mattinata di domenica 13 novembre. Precisamente nella città di Fano, dove la ragazza che era riuscita a fuggire dall’Ucraina, aveva trovato lavoro nell’osteria La Peppa.

I suoi titolari di lavoro sapevano molto bene la situazione e visto che erano a conoscenza che il giorno prima di sarebbe dovuta incontrare con l’uomo, non vedendola arrivare a lavoro, hanno denunciato la sua scomparsa.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la giornata di domenica. Fino purtroppo al triste epilogo che è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 14 novembre. Gli agenti l’hanno ritrovata senza vita nelle compagna di Villa Giulia.

I medici intervenuti ovviamente, non sono riusciti a fare nulla per salvarla. Da ciò che è emerso ha perso la vita a causa di tre coltellate, ma sarà solo l’autopsia a dare ulteriori risposte sull’accaduto.

L’arresto dell’ex compagno di Anastasia Alashri

La donna in questo momento non stava affrontando un periodo semplice della sua vita. Questo perché dopo esser riuscita a fuggire dall’Ucraina, insieme al figlio di 3 anni ed al compagno di origine egiziane, aveva deciso di denunciare cosa era costretta a subire.

Però in poco tempo la situazione tra i due è diventata insostenibile. Per questo lei aveva deciso di lasciarlo. La sera precedente doveva incontrarsi con il ragazzo, proprio per riprendere alcuni suoi indumenti, ma probabilmente lui non ha mai accettato la fine della storia.

Alla fine gli agenti sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo. Sembrerebbe che stava provando a fuggire dal paese dopo il delitto.