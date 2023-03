Una triste vicenda, uno scherzo del destino. È accaduto a Imbersago, in provincia di Lecco. Fausto Canteri, 76 anni, ha accidentalmente spezzato la vita della moglie Paola Martinelli, 73 anni.

I due, descritti da tutti come una moglie e un marito che si amavano da lunghi anni, stavano facendo dei lavori nel giardino della loro abitazione. Fausto Canteri era salito su una scala per potare, con una motosega, una siepe alta. La moglie, invece, era sotto, che lo sorreggeva. Improvvisamente, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto, con l’attrezzo acceso.

Ha gravemente ferito la moglie alla spalla. Sconvolto ha iniziato ad urlare:

Ho ammazzato mia moglie, l’ho uccisa, aiutatemi per favore.

La figlia e il genero, che abitano poco distante, sono subito intervenuti e hanno allarmato i soccorsi. Paola ha provato a tamponare la ferita, ma in poco tempo ha perso i sensi. Era troppo profonda e aveva perso troppo sangue.

Un elisoccorso ha raggiunto l’abitazione in breve tempo e gli operatori sanitari hanno cercato di fare il possibile, ma era già troppo tardi. La donna era in arresto cardiaco e alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno subito accertato la dinamica dei fatti. Purtroppo, si è trattato solo di un triste ed imprevedibile incidente domestico.

L’uomo è già stato ascoltato, così come tutti i familiari. Tutti conoscevano la coppia e sono certi che Fausto non avrebbe mai fatto del male alla moglie. Anche l’ex Sindaco è intervenuto:

È assurdo, ma è così. Conoscevamo tutti Paola e conosciamo tutti Fausto, la figlia, i nipoti. Paola e Fausto erano una coppia di quelle affiatate di una volta: hanno trascorso tutta la vita insieme.

Il pensionato è sconvolto, così come lo sono il resto della famiglia e l’intera comunità.