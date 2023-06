Dopo l'incidente, Fausto Rochira ha videochiamato un suo amico per chiedergli aiuto: quando le autorità lo hanno trovato era troppo tardi

Un terribile incidente stradale, avvenuto nelle prime ore del mattino di ieri, venerdì 2 giugno, è purtroppo costato la vita a Fausto Rochira. L’uomo, un 47enne ex carabiniere, ha perso il controllo della sua moto ed è uscito fuori strada. Prima di spegnersi per sempre, ha videochiamato un suo amico chiedendogli disperatamente aiuto.

Le giornate di festa e il bel tempo portano giustamente gli amanti delle due ruote ad uscire in sella ai loro mezzi per fare delle gite che per mesi di brutto tempo avevano magari accantonato.

Ciò, purtroppo, porta ad un aumento degli incidenti in moto, che troppo spesso assumono una piega tragica.

È esattamente ciò che è successo ieri, venerdì 2 giugno, vicino a Marina di Grosseto, dove un uomo ha perso la vita a soli 47 anni a seguito di un brutto incidente in moto.

La vittima si chiamava Fausto Rochira, era originario del sud, di Taranto per l’esattezza, ma viveva da moltissimi anni in Toscana.

Per anni aveva prestato servizio nel corpo dei Carabinieri, prima di passare dal servizio civile al Ministero della difesa.

La Maremma era ormai diventata casa sua. Lì infatti aveva incontrato la sua fidanzata e si era stabilizzato a vivere.

Come è morto Fausto Rochira

Fausto era uscito con la sua motocicletta e intorno alle 7:00 del mattino, mentre da Castiglione della Pescaia si dirigeva verso Marina di Grosseto, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della motocicletta.

Il veicolo è uscito fuori strada e il 47enne è caduto rovinosamente a terra, finendo in mezzo alla vegetazione e riportando gravi ferite.

In un attimo di lucidità, Fausto ha preso il suo cellulare ed ha avviato una videochiamata all’ultimo numero che aveva contattato prima di salire in moto, quello di un suo amico.

In quei terribili istanti ha chiesto aiuto al suo amico, cercando di spiegare al meglio dove si trovasse, prima di perdere i sensi.

L’amico ha subito allertato i soccorsi, indirizzandoli verso la zona che teoricamente doveva essere quella in cui era avvenuto l’incidente.

Le ricerche si sono però rivelate più difficili del previsto e l’elisoccorso dei Vigili del Fuoco è riuscito ad individuare Rochira soltanto alle 11:00, quando ormai era troppo tardi.

La compagna dell’uomo, giunta anche lei sul luogo dell’incidente, ha accusato un malore nel momento in cui ha capito quello che era successo.