Si chiamava Beatrice Zaccaro la 17enne che poche ore dopo il sinistro in cui è rimasta coinvolta con il motorino guidato da un amico, ha perso la vita. Il tempestivo trasporto in ospedale ed i tentativi dei medici di aiutarla, sono risultati essere del tutto vani.

Al momento i familiari, gli amici e tutti quelli che l’hanno conosciuta, sono sconvolti da questa perdita così improvvisa e straziante. Sono tanti quelli che la stanno ricordando con un post sui social.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio. Precisamente in via Alberto da Giussano, che si trova nel comune di Seregno, nella provincia di Monza-Brianza.

Beatrice pare che avesse appena conosciuto quel ragazzo di 16 anni e sembrerebbe che lui non avesse il patentino per guidare il veicolo a due ruote. Da ciò che è emerso stavano andando a comprare qualcosa da mangiare.

Tuttavia, è proprio durante il tragitto che il giovane alla guida, che aveva preso in prestito quel veicolo, ne ha perso improvvisamente il controllo.

Sono caduti sull’asfalto e la 17enne, forse dopo aver battuto la testa contro l’asfalto, ha perso conoscenza. I passanti nel vedere la gravità della situazione, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Il decesso di Beatrice Zaccaro e le indagini

Le condizioni della ragazza sono apparse disperate. I medici con la speranza di poterla salvare, hanno disposto il suo trasferimento al nosocomio Niguarda di Milano.

Era arrivata lì in coma, ma è proprio qui che poche ore dopo il suo ricovero, Beatrice ha perso la vita. Non ce l’ha fatta ed i dottori non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che ora stanno lavorando per capire la dinamica. L’amico che era alla guida del veicolo, pare non avesse il patentino. Ora saranno solo le ulteriori indagini a fare luce sull’accaduto.