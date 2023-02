Federica Canneti è venuta a mancare all’età di 22 anni a causa dell’alta velocità a cui andava l’autista del mezzo su cui viaggiava. Questo quello che è emerso dalla perizia sulle cause che hanno portato al decesso della 22enne di Castiglion Fiorentino, avvenuta a ottobre dello scorso anno a Vitiano, sulla strada regionale 71.

La Procura aveva incaricato l’ingegnere Fabio Canè per la perizia sul sinistro che ha portato al decesso di Federica. Alla guida della Kia Sportage su cui viaggiava la studentessa di ostetricia c’era un amico di 23 anni, residente a Valdarno.

Amico che ora deve rispondere dell’accusa di delitto stradale. Insieme a loro in auto c’erano anche altri due amici, che però non hanno riportato ferite gravi, come il conducente. Per la ragazza di 22 anni, invece, non c’è stato purtroppo nulla da fare.

La ragazza di 22 anni è deceduta praticamente sul colpo. L’ingegnere incaricato della perizia sostiene che l’amico guidava a 100 chilometri orari, in un tratto di strada in cui il limite orario era di 50 km. In uscita da una curva, il ragazzo di 23 anni ha perso il controllo dell’auto, finendo contro il marciapiede di destra e terminando la sua corsa nella corsia opposta.

Il giovane guidava l’auto del padre. Il tasso alcolemico del ragazzo, rilevato subito dopo il sinistro, era nei limiti previsti dalla legge. Ma la velocità era il doppio del consentito.

L’auto su cui viaggiava Federica Canneti andava a 100 chilometri orari in un tratto di strada con limite a 50

Il ragazzo ora dovrà probabilmente rispondere anche dell’aggravante causata dal fatto che guidasse a una velocità superiore il doppio rispetto a quella consentita.

La famiglia della giovane di 22 anni si avvale della collaborazione dell’avvocato Domenico Nucci. Gli altri due amici degli avvocati Giuseppe Renzetti e Antonella Calusi. Mentre l’unico indagato del legale Flavio Biondi, che si è già rivolto a un consulente di parte.