La stessa Procura ha deciso di avviare un’inchiesta sul grave sinistro avvenuto nella notte di venerdì 7 ottobre, nella provincia di Arezzo. Purtroppo ad avere la peggio è stata una ragazza di 22 anni, chiamata Federica Canneti, che ha perso la vita praticamente sul colpo.

Saranno solo le indagini a far luce su questo triste episodio, che ha portato alla perdita di una giovane vita. In segno di rispetto per la famiglia, il sindaco ha deciso di annullare tutte le manifestazioni del weekend.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 23.30 di venerdì 7 ottobre. Precisamente all’interno del centro abitato di Vitiano, procedendo in direzione di Arezzo.

Le auto coinvolte nel sinistro sono 3 e tutte con a bordo dei ragazzi. La giovane che non ce l’ha fatta, era sul lato passeggero e alla guida del veicolo, c’era un suo amico.

Non è ancora chiaro come sia avvenuto lo scontro, ma il bilancio è apparso straziante sin da subito. I passanti appena si sono resi conto della gravità dell’accaduto, hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine e ai sanitari.

Per Federica purtroppo non c’è stato più nulla da fare. I medici intervenuti hanno cercato a lungo di rianimare la ragazza, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi e constatare il suo decesso.

Le indagini per il decesso di Federica Canneti

Il pm Elisabetta Greco che si sta occupando dell’accaduto, ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine per far luce sullo scontro. Infatti dopo l’esame autoptico, ha dato il nulla osta per la riconsegna della salma alla famiglia.

Lo scopo dell’inchiesta è proprio quello di capire se i tre automobilisti erano alla guida sotto effetto di alcol o altre sostanze stupefacenti. Inoltre, vogliono anche capire la velocità in cui andavano.

Anche altri 7 ragazzi di età compresa tra i 23 ed i 37 anni, hanno riportato fratture e contusioni, per ora sono ricoverati in ospedale, per tutti i controlli del caso. Due di loro sono ancora in prognosi riservata. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.