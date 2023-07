A circa due anni dal ritiro e quasi a un anno dalle nozze con Matteo Giunta, Federica Pellegrini ha annunciato di essere in dolce attesa per la sua prima volta. Lo ha fatto pubblicando un video sui social nel quale si scopre la pancia e mostra una scritta con un messaggio alquanto criptico: “We’ll take it back”. Ma cosa significa e a chi è rivolto quel messaggio?

Credit: kikkafede88 – Instagram

Dopo giorni di indiscrezioni, foto scattate a tradimento durante le vacanze e voci rimaste a lungo soltanto tali, è arrivata finalmente la conferma ufficiale.

Federica Pellegrini, immensa campionessa del nuoto, una degli atleti più importanti e vincenti di sempre dello sport italiano, ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo bambino.

Il primo a lanciare lo scoop alcuni giorni fa era stato Dagospia, poi la notizia era stata data praticamente per certa dal settimanale Chi, che aveva anche pubblicato delle foto scattate dai paparazzi, nelle quali la Divina appariva con un evidente e sospetto pancino.

Fede non aveva apprezzato questo circolare di chiacchiericcio, rilasciando per l’ennesima volta una dichiarazione poco convenevole verso i media.

Tuttavia, nel pomeriggio di ieri, l’ex campionessa ha sorpreso tutti confermando che, effettivamente, lei e suo marito Matteo Giunta aspettano il loro primo figlio insieme.

Il significato del messaggio di Federica Pellegrini

Credit: CHI

L’annuncio è arrivato sui social, dove Federica ha postato un video nel quale si scopre il pancino e mostra un messaggio scritto proprio sul ventre.

“We’ll take it back“, ossia “Ce lo riprenderemo“. Ma a cosa si riferisce questo messaggio e, soprattutto, a chi è diretto?

Ironia della sorte, l’annuncio della gravidanza è arrivato proprio nel giorno in cui è stato abbattuto lo storico record del mondo che la Pellegrini aveva stabilito nel 2009, ai mondiali di Roma, quando aveva nuotato i 200 metri stile libero in un magnifico 1.52.98.

Proprio ieri, nella stessa gara dei mondiali in Giappone, l’australiana Mollie O’Callaghan ha nuotato la misura in 1.52.85, togliendole il primato dopo 14 anni.

Praticamente certo, dunque, che fosse riferito proprio all’atleta australiana. Da capire, ora, chi dovrebbe essere colei che si riprenderà, prima o poi, quel record che le è stato strappato. Un riferimento forse al fatto che si tratti di una femminuccia? Oppure si tratterà una delle atlete che fa parte della neonata Fede Academy? Staremo a vedere.