Ancora non è arrivata alcuna conferma, ma il settimanale Chi e le foto scattate ad un pancino sospetto lanciano lo scoop sulla presunta prima gravidanza della divina del nuoto italiano, l’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini.

Stiamo parlando probabilmente della sportiva italiana più famosa e vincente di sempre, sicuramente di una delle più chiacchierate anche al di fuori della sua attività principale, quella di atleta.

Federica Pellegrini, 35 anni il prossimo 5 agosto, ha detto addio definitivamente al nuoto nel 2021 e da allora si è concentrata a gettare le basi per costruire la sua famiglia.

Già da anni era legata sentimentalmente al suo ultimo allenatore, Matteo Giunta. Con lui ha trovato l’amore vero, quello della vita, dopo le relazioni con i colleghi Luca Marin e Filippo Magnini.

Il 27 agosto del 2022 Fede e Matteo si sono sposati e tutti, ma proprio tutti, hanno iniziato a chiedersi e a chiedere loro quando avrebbero messo su famiglia.

Le domande insistenti non sono sempre state accolte di buon grado dalla Pellegrini, che in un occasione aveva detto:

Trovo che questa sia una domanda un po’ pesante, non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che semmai non venissero, non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque.