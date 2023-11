Un drammatico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì scorso sulla tangenziale di Pescara ed ha portato purtroppo al decesso di una ragazza molto giovane, di soli 21 anni. Si chiamava Federica Pia Pizzuto ed è rimasta vittima di un tremendo frontale tra la sua auto ed un furgone che procedeva in senso opposto. Aperta un’inchiesta.

L’Italia è completamente sotto shock per la morte di Giulia Cecchettin. La 22enne di Vigonovo, in Veneto, che era scomparsa sabato scorso insieme al suo ex fidanzato e che è stata rinvenuta priva di vita nella giornata di ieri, uccisa a coltellate da chi diceva di amarla.

Venerdì un’altra ragazza giovanissima ha perso la vita, anche se in circostanze completamente differenti. Si chiamava Federica Pia Pizzuto ed è morta a seguito di un tremendo incidente stradale in cui è rimasta coinvolta con la sua auto.

L’episodio si è verificato in Abruzzo, più precisamente sul tratto della tangenziale di Pescara nei pressi dello svincolo per San Silvestro.

La ragazza, di soli 21 anni, compiuti a luglio scorso, era a bordo della sua Ford Focus e viaggiava in direzione sud.

Per cause e dinamica ancora da chiarire del tutto, il suo veicolo si è scontrato frontalmente con un furgoncino, un Ford Transit che procedeva in senso opposto.

Aperta un’inchiesta sulla morte di Federica Pia Pizzuto

Una terza auto, una Peugeot, è riuscita a frenare ed è rimasta coinvolta nel sinistro solo marginalmente.

Lo scenario, però, è stato agghiacciante comunque. I due veicoli coinvolti nel frontale sono finiti completamente distrutti.

Per liberare i due conducenti dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

I medici del 118 hanno tentato di rianimare Federica Pia Pizzuto, ma ogni sforzo si è rivelato vano. L’uomo di 59 anni che guidava il Transit, invece, è rimato gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale per le cure del caso.

Originaria della Puglia, di San Marco in Lamis, Federica viveva in Abruzzo da anni e dopo il diploma, conseguito brillantemente, si era iscritta alla facoltà di Medicina dell’università di Chieti e Pescara.

La procura della provincia abruzzese ha aperto un’inchiesta sull’incidente, nella quale le ipotesi di reato sono omicidio stradale e lesioni.