La famiglia di Giulia Cecchettin è diventata un simbolo importante in questi ultimi giorni. Papà Gino e la sorella Elena, nonostante il grande dolore per la perdita subita, stanno lottando contro la violenza sulle donne e stanno cercando di incanalare la sofferenza in qualcosa di positivo, affinché non succeda mai più a nessun’altra donna o ragazza.

Durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto, la conduttrice Federica Sciarelli ha voluto ringraziare pubblicamente il papà di Giulia Cecchettin:

Grazie di esistere, non me ne vogliano i politici ma avete fatto più politica tu e tua figlia Elena. Tante parole vengono dette, ma voi avete dato uno scossone.

Il padre e la sorella di Giulia Cecchettin sono diventati un vero e proprio simbolo

Un vero scossone, perché la perdita di Giulia è diventata il simbolo dei femminicidi in Italia. Il funerale della 22enne è stato trasmesso in diretta tv e il dolore della famiglia condiviso da tutti gli italiani. Gino ha lanciato un appello a tutti gli uomini proprio durante la celebrazione funebre, sperando che il caso di sua figlia sia l’ultimo. Un papà che ha scelto di prendersi una pausa dal lavoro, per incanalare il suo dolore in qualcosa di positivo. Vuole aiutare tutte quelle donne e quelle ragazze che vivono una situazione simile a quella della sua Giulia, vuole che le cose cambino in memoria della sua bambina.

Anche la sorella Elena si sta battendo per la violenza contro le donne. Ha chiesto a tutti di non rimanere in silenzio dopo la notizia della scomparsa di Giulia, ma di “fare rumore”. Ed è proprio ciò che i presenti al funerale hanno fatto all’uscita del feretro. Hanno agitato i propri mazzi di chiavi, accogliendo con rumore la 22enne per l’ultima volta. Quei mazzi di chiavi che sono il simbolo di una casa, che dovrebbe essere sicura e che invece per tante donne non lo è. “Il mostro ha le chiavi di casa”.