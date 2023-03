Sono molti i dubbi che in queste ore stanno tenendo la famiglia di Federica Tarallo con il fiato sospeso. La giovane mamma di 27 anni, purtroppo è deceduta 5 giorni dopo il parto della sua prima figlia, a causa di alcune complicazioni legate alla situazione.

Sono giorni di strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i suoi cari. La donna era conosciuta proprio per il suo lavoro di assistente sociale e pochi mesi fa sui social, raccontava il dolore che stava provando per la perdita dei gemellini che portava in grembo.

I fatti sono iniziati lo scorso giovedì 23 marzo. Lei viveva nel comune di Monreale, nella provincia di Palermo. In quella giornata si era recata all’ospedale Ingrassia, poiché stava poco bene.

Era incinta al settimo mese, ma le condizioni sono apparse molto gravi sin da subito. L’hanno sottoposta ad un parto d’urgenza e successivamente hanno disposto per la donna il trasferimento all’ospedale Villa Sofia.

Era già in coma. Però è proprio cinque giorni dopo la nascita della piccola, che la sua mamma ha perso la vita. Purtroppo la piccola non potrà mai conoscere la madre, che desiderava tanto poter mettere al mondo e crescere un figlio.

Pochi mesi fa Federica tramite un aborto spontaneo ha perso due gemellini e sui social, parlava spesso del dolore che stava vivendo per queste gravi e strazianti perdite subite.

La decisione della famiglia di Federica Tarallo

I familiari ora chiedono che sia fatta chiarezza. Per questo motivo hanno deciso di presentare un esposto in Procura, anche per capire se ciò che è successo è avvenuto per una fatalità o per una negligenza medica.

La stessa Procura ha avviato un’inchiesta e quindi, hanno disposto il sequestro delle cartelle cliniche ed hanno disposto l’autopsia sul corpo della donna.

L’azienda ospedaliera ora sta collaborando con gli inquirenti, ma ci hanno tenuto a specificare che le condizioni di Federica sono risultate gravi sin da subito. Hanno cercato di fare il possibile per aiutarla, ma i loro tentativi sono risultati del tutto vani.