Una brutta notizia che speravamo di non dare. È morto Federico Lugato, l’escursionista scomparso in Val Zoldana 18 giorni fa. Le ricerche non si erano mai fermate, grazie a chi ha accolto l’appello della moglie Elena di non lasciare niente di intentato. Proprio la donna ha annunciato il ritrovamento del corpo ormai privo di vita del compagno di 39 anni.

Lo scorso 26 agosto 2021 Federico Lugato era scomparso mentre si trovava in Val di Zoldo a fare un’escursione da solo. Aveva condiviso con la moglie, come sempre faceva, il percorso. Elena aveva subito lanciato l’allarme ed erano immediatamente partite le ricerche.

Proprio cinque giorni fa la Prefettura di Belluno aveva deciso di sospendere le ricerche. Per 12 giorni di fila, anche grazie all’intervento di molti volontari e amici che hanno accolto l’appello di Elena, erano state battute tutte le piste, nella speranza di ritrovarlo sano e salvo.

Abbiamo ritrovato Federico morto nell’area dove lo avevamo cercato per tanti giorni. Purtroppo è andata così, ma 18 giorni sono lunghi.

Queste le parole di Roberta De Salvador, amica di famiglia, che conferma che purtroppo il maestro di 39 anni, originario di Trivignano, in provincia di Venezia, e residente a Nolo, in provincia di Milano, non c’è più. Il suo corpo ormai privo di vita è stato trovato in montagna.

Federico Lugato è morto, le parole del sindaco di Val di Zoldo

Tutti gli amici, i famigliari e i conoscenti di Federico si stringono alla moglie per la grave perdita. E a loro si unisce tutta la comunità dove vivevano, ma anche del luogo dove purtroppo è scomparso. Le parole del sindaco di Val di Zoldo, Camillo de Pellegrin, dà voce a tutto questo cordoglio:

Nonostante le speranze di trovarlo in vita fossero ormai quasi nulle, questo è un momento particolarmente difficile per la famiglia a cui esprimo la vicinanza.

E anche la redazione di Bigodino si stringe alla famiglia di Federico per il lutto che stanno affrontando.