Il piccolo Leone ha voluto regalare un pupazzo rosa al suo papà Fedez, per non farlo sentire solo nel suo letto d'ospedale

Dopo l’operazione per asportare il tumore e una parte del pancreas, Fedez è ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il piccolo Leone ha voluto fargli un altro regalo, per aiutarlo ad affrontare questi difficili giorni.

Il bambino ha scelto un dolcissimo e bellissimo pupazzo rosa, così che il suo papà non si senta mai solo nel letto d’ospedale. Un gesto che ha commosso il rapper, così come l’intero mondo del web.

A mostrare lo speciale dono, è stata mamma Chiara Ferragni nelle sue storie Instagram.

Leone aveva già emozionato tutti prima dell’operazione, quando aveva personalmente portato un regalo al suo papà. Un quadretto colorato con su scritto: “Auguri papà, ti voglio bene”. Nel video registrato dalla famosa influencer, il rapper si è mostrato in lacrime. Per lui non è di certo stato un periodo facile e quel piccolo e dolce gesto del suo bambino ha avuto un’importanza fondamentale. Gli ha dato la forza per affrontare tutto.

Dopo aver annunciato la malattia, Fedez è sparito dai social per dare priorità alle cose importanti. Ha trascorso del tempo con la sua famiglia e i suoi amici, ha mangiato un gelato e si è dedicato alla sua musica.

Ha scoperto di avere un raro tumore al pancreas e dopo un’operazione durata sei ore, si sta riprendendo prima di poter intraprendere il successivo percorso e di poter tornare dalla sua amata moglie e dai suoi due bellissimi figli.

Un affetto incredibile ricevuto dal mondo del web e dai suoi colleghi ed ha voluto ringraziare tutti pubblicamente per i tantissimi messaggi che gli hanno dato forza e coraggio.

Il chirurgo che lo ha operato al San Raffaele ha voluto rassicurare tutti sul fatto Fedez potrà guarire dal tumore che lo ha colpito. Massimo Falconi ha spiegato che grazie all’operazione, sono riusciti ad asportare la massa e una parte del pancreas e che, dopo i cicli di cure, arriverà la guarigione completa.