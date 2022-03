Fedez è malato e i fan sono preoccupati, anche dall’insospettabile silenzio sui social del rapper e della moglie Chiara Ferragni, che per qualche ora non hanno postato news sulla loro vita. Un comportamento insolito che ha fatto allarmare i follower della coppia più famosa dei social, per fortuna rotto da una storia su Instagram del rapper.

Per due giorni il rapper milanese non ha postato niente su Instagram. E lo stesso ha fatto Chiara Ferragni per un giorno intero. Un silenzio strano per una coppia abituata a raccontarsi di continuo e che ha destabilizzato i fan, non abituati a un comportamento di questo tipo.

Chiara e Federico solitamente rendono i seguaci sui loro canali social partecipi di ogni loro evento quotidiano. Ma dopo l’annuncio della malattia di Fedez, accompagnato dalle solite polemiche, il loro silenzio ha destato ben più di una preoccupazione.

L’ultima foto del rapper è stata quella postata per il compleanno del figlio Leone, con un salto nel passato dalla nascita del piccolo ai momenti più teneri che lo hanno riguardato.

Il tempo vola ma ti tengo stretto più che mai.

In questo periodo in cui la malattia è la sua priorità, queste parole assumono tutto un altro significato.

Fedez malato e il silenzio di Chiara Ferragni sui social

Siete come una seconda famiglia, fateci sapere come state.

A destare preoccupazione non solo il silenzio di Fedez, ma anche quello di Chiara Ferragni che nelle ultime uscite su Instagram mostra una foto di Vittoria e nient’altro. Tanti fan hanno scritto che sentono la loro mancanza, perché sono come una seconda famiglia e sono preoccupati.

Speriamo che tutto si risolva perché non possiamo stare senza di voi.

Il 22 marzo con una Storia su Instagram Fedez rompe il silenzio: ecco cosa dice il rapper in quella che considera una giornata importate per lui e per la sua famiglia.