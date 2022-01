Una terribile vicenda è avvenuta nei giorni scorsi a Feltre. Una donna chiamata Ilenia Turrin, è morta ad appena 39 anni, nella sua abitazione. Il marito sotto shock dalla drammatica perdita, ha vegliato il corpo per tutta la notte, senza chiamare nessuno.

Un episodio davvero straziante che ha scosso migliaia di persone. A raccontare l’accaduto è stato proprio il cognato, che ha deciso di dire cosa è successo alla famiglia.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, il dramma di questa coppia è iniziato a Natale dello scorso anno. Il primo ad avere i sintomi del Covid-19 è stato proprio il marito, chiamato Omar.

Di conseguenza è andato a farsi un tampone e quando è arrivato l’esito, ha scoperto di essere positivo. Anche la moglie ha iniziato ad accusare i primi malesseri. Aveva tosse, mal di gola e febbre alta.

I due hanno chiesto tempestivamente aiuto alla Ausl del posto, ma la donna non ha mai fatto il tampone. Purtroppo il suo decesso è avvenuto dopo giorni di sofferenza, nella serata dell’Epifania, lo scorso giovedì 6 gennaio, a causa di un arresto cardiocircolatorio.

L’uomo sconvolto dalla terribile perdita che aveva appena subito, invece di avvisare le pompe funebri o il suo medico, ha vegliato il corpo dell’amata moglie per tutta la notte. Non è riuscito a fare nulla.

La coppia stava ricevendo aiuto da parte di un loro parente, più precisamente il cognato della 39enne. Quest’ultimo la sera prima in cui si è verificata la tragedia, ha provato più volte a contattare la Guardia Medica. Il signore in un’intervista con Il Gazzettino ha dichiarato:

L’ha vegliata per tutta la notte, era solo e nessuno poteva andare a dargli sostegno. Omar dopo il risultato positivo del tampone, ha chiamato il suo medico perché con la Tachipirina ed Oki la sua situazione non migliorava.

La mattina dopo la morte di Ilenia ho chiamato il 118 e sono subito andati a casa. Se non andavano a soccorrerlo non so come sarebbe finita per lui.