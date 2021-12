Lutto in provincia di Foggia, una donna di 26 anni è morta in un violento impatto: ricoverati in ospedale il marito e la figlia di pochi mesi

Un drammatico incidente si è verificato nei pressi del comune di Apricena, in provincia di Foggia. Una donna di 26 anni è morta sul colpo, dopo che il violento impatto l’ha sbalzata fuori dalla vettura. Si trovava a bordo con il marito e la figlia di pochi mesi.

Il dramma è avvenuto precisamente sulla strada Statale 272, tra San Marco in Lamis e San Severo. Il marito e papà e la piccola di pochi mesi sono attualmente ricoverati in ospedale. Secondo le notizie riportate, sembrerebbe che le loro condizioni siano gravi.

Credit: pixabay.com

Le forze dell’ordine ora stanno indagando per capire la dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi. L’Audi Q3 sulla quale l’intera famiglia viaggiava, è finita in un canale. Il conducente ha perso il controllo della vettura, ma non è ancora chiaro cosa sia accaduto con precisione. O se l’incidente sia stato dovuto all’alta velocità.

I soccorritori, arrivati sul posto, hanno soccorso la piccola di soli 4 mesi e l’hanno poi trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Anche il suo papà e marito della vittima è ricoverato nella stessa struttura sanitaria in prognosi riservata.

Credit: pixabay.com

I paramedici del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare la donna di 26 anni. Il violento impatto l’ha sbalzata fuori dal finestrino e il colpo è stato fatale. Purtroppo la vittima è morta sul colpo.

La notizia si è rapidamente diffusa sul web ed ha lasciato tanta rabbia e tristezza. Una famiglia giovane, una mamma che aveva da pochi mesi stretto tra le braccia il frutto del suo amore e una bimba che dovrà crescere senza sua madre.

Credit: pixabay.com

Bisognerà attendere i nuovi aggiornamenti diffusi dai medici, per le condizioni di padre e figlia. In tanti stanno pregando affinché si riprendano e tornino a stare bene.

Anche le forze dell’ordine dovranno fornire nuovi aggiornamenti sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente e su cosa abbia fatto perdere il controllo dell’Audi Q3.