Leidy Bacallao la 17enne morta aggredita dal suo ex fidanzato, mentre si era rifugiata in un Commissariato di polizia

Un triste e straziante episodio è quello accaduto lo scorso sabato 4 febbraio, a Cuba. Una ragazza di soli 17 anni chiamata Leidy Bacallao ha perso la vita per mano del suo ex fidanzato. Era entrata in un commissariato di polizia per cercare riparo.

L’accaduto ovviamente ha portato a molte proteste e sono davvero tanti quelli che stanno cercando di far luce sulla vicenda. Gli agenti non sono riusciti a fermare in tempo l’uomo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti alle 5 del mattino di sabato 4 febbraio. Precisamente nella città di Nuevitas, a circa 500 km a est dell’Avana.

Leidy aveva passato la serata con alcuni amici in un locale del posto. Tuttavia, proprio mentre era lì dentro il suo ex di 50 anni, chiamato Elesvan Hidalgo, l’ha raggiunta e ha iniziato a darle fastidio.

Lei da pochi giorni aveva deciso di interrompere quella relazione, ma lui non riusciva proprio ad accettarlo. La ragazza, stremata, ha provato ad entrare in un Commissariato locale per chiedere aiuto e per essere difesa.

Tuttavia, è proprio mentre era lì dentro che è avvenuto l’impensabile. I poliziotti non sono riusciti a proteggerla e l’accaduto ha portato a molte critiche da parte dei cittadini locali e del mondo intero.

Il delitto di Leidy Bacallao

Il suo ex fidanzato è entrato all’interno del Commissariato con un’arma da taglio. Più precisamente un oggetto per l’agricoltura di grandi dimensioni e prima che forze dell’ordine potessero fermarlo, ha messo fine alla vita della 17enne.

All’arrivo dei sanitari per lei non c’era più nulla da fare. Le ferite che riportato in seguito all’attacco sono risultate essere troppo gravi, tanto da portare al suo straziante decesso.

Ora sono davvero tante le persone che stanno mostrando vicinanza alla sua famiglia, ma soprattutto che stanno protestando. Dicono che Leidy è entrata nella caserma per essere protetta, ma è proprio lì che ha perso la vita.